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6 Maggio 2026
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Maltempo: fra le regioni oggi in allerta la Puglia per temporali, possibile grandine, vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

5 Ottobre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli; venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costiera. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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