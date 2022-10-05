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Puglia: 1484917 positivi a test corona virus, incremento di 1343 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

5 Ottobre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 05 ottobre 2022

1.343

Nuovi casi

9.298

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 456
Provincia di Bat: 58
Provincia di Brindisi: 149
Provincia di Foggia: 163
Provincia di Lecce: 335
Provincia di Taranto: 168
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 3
12.935

Persone attualmente positive

126

Persone ricoverate in area non critica

8

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.484.917

Casi totali

12.761.221

Test eseguiti

1.462.888

Persone guarite

9.094

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 478.584
Provincia di Bat: 127.665
Provincia di Brindisi: 140.408
Provincia di Foggia: 209.823
Provincia di Lecce: 306.056
Provincia di Taranto: 201.623
Residenti fuori regione: 15.691
Provincia in definizione: 5.067

 

 

 

 

 

 

 


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