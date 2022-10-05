Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 05 ottobre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 456
Provincia di Bat: 58
Provincia di Brindisi: 149
Provincia di Foggia: 163
Provincia di Lecce: 335
Provincia di Taranto: 168
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 3
12.935
Persone attualmente positive
126
Persone ricoverate in area non critica
8
Persone in terapia intensiva
1.462.888
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 478.584
Provincia di Bat: 127.665
Provincia di Brindisi: 140.408
Provincia di Foggia: 209.823
Provincia di Lecce: 306.056
Provincia di Taranto: 201.623
Residenti fuori regione: 15.691
Provincia in definizione: 5.067