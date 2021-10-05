Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 05 ottobre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 18
Provincia di Brindisi: 10
Provincia di Foggia: 31
Provincia di Lecce: 9
Provincia di Taranto: 23
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
2.559
Persone attualmente positive
151
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.787
Provincia di Bat: 28.194
Provincia di Brindisi: 21.340
Provincia di Foggia: 47.346
Provincia di Lecce: 31.239
Provincia di Taranto: 40.859
Residenti fuori regione: 991
Provincia in definizione: 472