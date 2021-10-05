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Puglia: 269228 positivi a test corona virus, incremento di 126 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

5 Ottobre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 05 ottobre 2021

126

Nuovi casi

12.743

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 18
Provincia di Brindisi: 10
Provincia di Foggia: 31
Provincia di Lecce: 9
Provincia di Taranto: 23
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: 0
2.559

Persone attualmente positive

151

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

269.228

Casi totali

3.738.242

Test eseguiti

259.872

Persone guarite

6.797

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 98.787
Provincia di Bat: 28.194
Provincia di Brindisi: 21.340
Provincia di Foggia: 47.346
Provincia di Lecce: 31.239
Provincia di Taranto: 40.859
Residenti fuori regione: 991
Provincia in definizione: 472

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