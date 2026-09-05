Il 5 settembre è la giornata mondiale della carità. Cade in questa giornata, anniversario della morte di Madre Teresa di Calcutta.

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Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Dal Rapporto SDGs 2025 dell’ISTAT il quadro delle fragilità economiche: il 37,7% della popolazione pugliese è a rischio povertà o esclusione sociale, contro il 23,1% della media italiana

In Puglia la solidarietà torna a passare anche attraverso il cibo e con la riapertura dei mercati contadini di Campagna Amica torna la ‘spesa sospesa’, l’iniziativa che consente ai cittadini di lasciare un contributo destinato all’acquisto di prodotti alimentari o anche cibo da donare alle persone e alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse in occasione della Giornata mondiale della Carità, che si celebra il 5 settembre, con il ritorno della solidarietà contadina nel mercato di Campagna Amica di Brindisi.

A rendere ancora più evidente la necessità di rafforzare le reti di solidarietà – spiega Coldiretti Puglia – è il quadro tracciato dall’ISTAT nel Rapporto SDGs 2025. Il 37,7% della popolazione pugliese risulta a rischio di povertà o esclusione sociale, una quota nettamente superiore alla media italiana del 23,1%, con l’indicatore considera le persone che vivono in famiglie a rischio di povertà oppure in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale o con una bassa intensità di lavoro.

È una fotografia che racconta una vulnerabilità economica ancora profonda e che rende particolarmente importante intervenire anche sul fronte dell’accesso al cibo. La solidarietà alimentare, infatti, non riguarda soltanto chi si trova in condizioni di povertà estrema, ma sempre più spesso coinvolge nuclei familiari che devono fare i conti con redditi insufficienti – insiste Coldiretti Puglia – lavoro discontinuo e aumento del costo della vita.

La ‘spesa sospesa’ è un’iniziativa ormai strutturale nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica, dove i cittadini possono scegliere di donare cibo alle famiglie più bisognose. Accanto alla spesa sospesa, assume un ruolo importante anche il recupero delle eccedenze alimentari – aggiunge Coldiretti Puglia – con prodotti agricoli freschi e invenduti che possono essere messi a disposizione delle organizzazioni impegnate nell’assistenza alle persone in difficoltà. La povertà alimentare può colpire persone molto diverse tra loro: famiglie con bambini, anziani, pensionati, lavoratori con occupazioni precarie e nuclei che, anche a causa dell’aumento delle spese quotidiane, faticano a mantenere un livello adeguato di consumo alimentare.

L’obiettivo è fare in modo che il cibo prodotto nelle campagne pugliesi possa diventare anche uno strumento di inclusione e prossimità – conclude Coldiretti Puglia – rafforzando quella rete tra agricoltori, cittadini, enti locali e organizzazioni del territorio che consente di non lasciare sole le persone più fragili.