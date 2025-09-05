Stasera a Bisceglie la festa regionale del Pd. Presente la segretaria del partito, Elly Schlein, e presente anche Antonio Decaro. È stata comunicata proprio da lui la soluzione del caso politico di questa estate: “mi candido a guidare la Regione Puglia”. Antonio Decaro sarà il candidato del centrosinistra per diventare presidente della Regione Puglia. Le elezioni si terranno il 23 ed il 24 novembre e, candidato nella lista Avs a sostegno di Decaro, ci sarà anche Nichi Vendola. Conferma da fonti Pd, invece, che non si candiderà Michele Emiliano. Era una condizione posta da Decaro per candidarsi. Ma riguardava anche Vendola. Sulla base di questo, da non escludere la candidatura di Michele Emiliano al consiglio regionale.