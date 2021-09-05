Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 05 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 37
Provincia di Bat: 51
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 15
Provincia di Lecce: 43
Provincia di Taranto: 4
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -1
4.318
Persone attualmente positive
226
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.604
Provincia di Bat: 27.681
Provincia di Brindisi: 20.978
Provincia di Foggia: 46.639
Provincia di Lecce: 30.025
Provincia di Taranto: 40.442
Residenti fuori regione: 967
Provincia in definizione: 447