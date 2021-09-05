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Puglia: 264783 positivi a test corona virus, incremento di 156 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

5 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 05 settembre 2021

156

Nuovi casi

13.262

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 37
Provincia di Bat: 51
Provincia di Brindisi: 7
Provincia di Foggia: 15
Provincia di Lecce: 43
Provincia di Taranto: 4
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -1
4.318

Persone attualmente positive

226

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

264.783

Casi totali

3.356.534

Test eseguiti

253.743

Persone guarite

6.722

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.604
Provincia di Bat: 27.681
Provincia di Brindisi: 20.978
Provincia di Foggia: 46.639
Provincia di Lecce: 30.025
Provincia di Taranto: 40.442
Residenti fuori regione: 967
Provincia in definizione: 447

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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