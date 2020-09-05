Stralcio di quanto scritto da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Le indagini epidemiologiche sono molto accurate e ci dicono che i focolai pugliesi non sono stati generati da turisti in arrivo in Puglia (vi ricordo che i nostri dipartimenti di prevenzione hanno fatto sempre sorveglianza attiva sugli arrivi da fuori regione senza fermarsi un giorno).

La maggior parte dei nostri focolai sono nati da pugliesi di ritorno dalle vacanze in determinate località che sembravano tranquille ma si sono poi rivelate molto esposte al coronavirus.

Questi sono i numeri dei pugliesi risultati positivi al Covid al rientro dalle vacanze da:

Malta (50 casi)

Grecia (42 casi)

Sardegna (59 casi)

Spagna (20 casi)

Croazia (6 casi)

Queste persone poi hanno avuto dei contatti stretti che, messi in isolamento e monitorati, sono diventati in alcuni casi positivi. Compito dei nostri dipartimenti è rintracciare tutti i contatti e “chiudere” le catene di contagio.

La macchina organizzativa è complessa e il nostro lavoro non finisce mai, cercherò al più presto di rispondere a tutte le vostre domande in diretta.

Con Pier Luigi Lopalco, epidemiologo.