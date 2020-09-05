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6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Bitonto riabbraccia il militare ferito nell’esplosione di Beirut Roberto Caldarulo

5 Settembre 2020
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Scrive Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto:

Grazie Roberto!!!
È stato emozionante poter riabbracciare il nostro militare ferito a Beirut, l’amico Roberto Caldarulo.
L’amministrazione comunale ha voluto regalargli un pensiero a nome della Comunità tutta a villa Sylos.
Una cerimonia all’aperto, svolta con tutti i controlli del caso e alla presenza di una emozionata famiglia e, ovviamente, delle forze dell’ordine con prestigiosi rappresentanti dell’Esercito italiano.
Presenti la Regione Puglia e i concittadini, on. Ruggiero, e il consigliere regionale Damascelli.

Bitonto, Palombaio e Mariotto ti abbracciano virtualmente ancora !


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