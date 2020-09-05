Scrive Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto:
Grazie Roberto!!!
È stato emozionante poter riabbracciare il nostro militare ferito a Beirut, l’amico Roberto Caldarulo.
L’amministrazione comunale ha voluto regalargli un pensiero a nome della Comunità tutta a villa Sylos.
Una cerimonia all’aperto, svolta con tutti i controlli del caso e alla presenza di una emozionata famiglia e, ovviamente, delle forze dell’ordine con prestigiosi rappresentanti dell’Esercito italiano.
Presenti la Regione Puglia e i concittadini, on. Ruggiero, e il consigliere regionale Damascelli.
Bitonto, Palombaio e Mariotto ti abbracciano virtualmente ancora !