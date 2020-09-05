Scrive Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto:

Grazie Roberto!!!

È stato emozionante poter riabbracciare il nostro militare ferito a Beirut, l’amico Roberto Caldarulo.

L’amministrazione comunale ha voluto regalargli un pensiero a nome della Comunità tutta a villa Sylos.

Una cerimonia all’aperto, svolta con tutti i controlli del caso e alla presenza di una emozionata famiglia e, ovviamente, delle forze dell’ordine con prestigiosi rappresentanti dell’Esercito italiano.

Presenti la Regione Puglia e i concittadini, on. Ruggiero, e il consigliere regionale Damascelli.

Bitonto, Palombaio e Mariotto ti abbracciano virtualmente ancora !