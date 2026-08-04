Di seguito il comunicato:

Dopo aver salpato da La Spezia lo scorso 26 giugno, BUONVENTO – Tutti a bordo arriva a Taranto per la settima tappa del suo viaggio lungo le coste italiane. Il 10 e l’11 agosto, lo yacht a vela Ocean Bird approderà al Castello Aragonese, uno dei luoghi simbolo della cità, facendo tappa con un progeto che, in oltre tre mesi di navigazione, percorrerà le coste italiane da La Spezia a Trieste in 13 tappe, coinvolgendo complessivamente oltre 200 persone tra ragazzi, familiari e accompagnatori. A guidare il progeto BUONVENTO è Pietro Frisani, skipper e armatore di Ocean Bird, il veliero di 16 metri con cui ha compiuto il giro del mondo. Tarantino d’origine, Frisani ha trasformato la propria esperienza di navigatore in un’iniziativa capace di unire mare, inclusione e solidarietà, offrendo alle persone con autismo, sindrome X Fragile e altre condizioni del neurosviluppo un’esperienza di navigazione che favorisce autonomia, socializzazione e crescita personale.

Porto dopo porto, BUONVENTO sta metendo in rete associazioni, istituzioni, famiglie e volontari, dimostrando come la vela possa diventare un luogo di incontro, condivisione e partecipazione. La sindrome dell’X Fragile è una condizione genetica ereditaria rara che rappresenta la principale causa di disabilità intellettiva, associata ai disturbi dello spetro autistico. La partecipazione dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile – Sezione Puglia alla tappa di Taranto rappresenta un’importante occasione per far conoscere questa condizione e sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della correta informazione, dell’inclusione e della piena partecipazione delle persone coinvolte alla vita sociale. Quella di Taranto avrà inoltre un significato particolarmente intenso per Pietro Frisani. Pur vivendo e lavorando da molti anni a Firenze, dove esercita la professione di avvocato, Frisani torna nella sua cità natale con il progeto che ha immaginato e trasformato in un viaggio capace di unire l’Italia atraverso il mare. «Taranto è il luogo da cui tuto è iniziato, la cità dove sono nato e che porto sempre con me. Tornarci con BUONVENTO ha un valore speciale, perché significa condividere con la mia terra un progeto nato dalla passione per il mare e dal desiderio di offrire a tanti ragazzi un’esperienza capace di lasciare un segno. Spero che queste due giornate siano una bella occasione di incontro per tuta la comunità e un momento di gioia per le famiglie che saliranno a bordo.» dichiara Pietro Frisani. Grande soddisfazione anche da parte dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile – Sezione Puglia, che sarà protagonista della tappa con i propri ragazzi e le loro famiglie. «Per la nostra Associazione partecipare a BUONVENTO rappresenta un’opportunità preziosa. Progeti come questo contribuiscono a promuovere la conoscenza della sindrome dell’X Fragile e delle altre condizioni del neurosviluppo, favorendo una correta informazione e una maggiore consapevolezza. Per questo siamo particolarmente emozionati di far vivere questa esperienza ai ragazzi, insieme a Pietro Frisani, in un luogo simbolo come il Castello Aragonese. La Marina Militare da 6 anni supporta le nostre iniziative e noi ne siamo onorati. Ospitare BUONVENTO rappresenta, quindi, un altro importantissimo segnale di atenzione verso questi temi e testimonia il valore che il progeto sta assumendo anche a livello istituzionale e territoriale.» afferma Anna De Florio, presidente dell’Associazione Italiana Sindrome X Fragile – Sezione Puglia. Dopo Taranto, il viaggio di BUONVENTO – Tuti a bordo proseguirà verso le successive tappe fino all’approdo finale di Trieste, continuando a coinvolgere associazioni, famiglie e comunità locali in un percorso che, atraverso la vela, promuove inclusione, autonomia e partecipazione.