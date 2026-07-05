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11 Giugno 2026
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Santa Cesarea Terme: incendio In serata

5 Luglio 2026
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Una giornata molto complicata in varie zone della Puglia a causa degli incendi. Praticamente in ogni provincia. Ancora attivo in serata il vasto rogo di Santa Cesarea Terme.

 

 

 


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