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Il frecciarossa Taranto-Roma è partito all’alba Prima fermata Metaponto: arrivo quattro minuti prima del previsto

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Il treno è partito dalla stazione di Taranto alle 5,05 dopo esservi arrivato ieri alle 23,58. Partenza perfettamente puntuale. A Metaponto arrivo previsto alle 5,33 ed arrivo effettivo alle 5,29: insomma il treno ripristinato va forte. E via di seguito con le successive fermate fino a Roma Termini: arrivo previsto alle 10,58.

Dunque il collegamento frecciarossa Taranto-Roma è finalmente operativo dopo i problemi dei giorni scorsi riguardanti il finanziamento del servizio da parte della Regione Puglia. I cui vertici osservano come sia immotivato stanziare del denaro. Trenitalia vende i biglietti e da quelli deve trarre il profitto aziendale, è il ragionamento della Puglia.

 

 

 

 


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