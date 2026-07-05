Di seguito un comunicato diffuso da Michele Picaro, consigliere regionale della Puglia:

“La cittadinanza onoraria conferita dal Comune di Bitonto all’Arma dei Carabinieri è molto più di un riconoscimento simbolico: è un messaggio chiaro e forte contro ogni forma di criminalità organizzata. È la scelta di un’intera comunità che indica un’unica direzione possibile: quella della legalità, del rispetto delle istituzioni e della presenza dello Stato.”

Lo dichiara l’On. Michele Picaro (ECR-Fratelli d’Italia), presente ieri mattina alla cerimonia nella Sala degli Specchi di Palazzo Gentile, insieme al Sindaco Francesco Paolo Ricci, all’On. Marco Lacarra e al Senatore Filippo Melchiorre.

“Essere a Bitonto ha per me un significato particolare: è una città alla quale sono profondamente legato per vicinanza territoriale e affetto. Oggi i Carabinieri diventano cittadini di Bitonto e questo rafforza il legame tra la comunità e chi, ogni giorno, opera con coraggio e spirito di servizio per garantire sicurezza e difendere il bene comune.”

“Prima dell’inizio della cerimonia – conclude Picaro – insieme al Sindaco Ricci, all’On. Lacarra e al Senatore Melchiorre abbiamo avuto una cordiale conversazione telefonica con il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, con la quale abbiamo condiviso l’importanza di continuare a sostenere il territorio sul fronte della sicurezza. A breve saremo ricevuti al Viminale per approfondire le esigenze di Bitonto e proseguire il lavoro comune a tutela della legalità e dei cittadini.”