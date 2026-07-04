Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Prosegue nel segno del grande concertismo internazionale il Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone, che domenica 5 luglio, alle ore 21.15, propone un nuovo appuntamento della sezione «I grandi maestri». Nel Salone climatizzato dell’Hotel La Terrazza sarà protagonista la pianista ceca Jitka Cechová, interprete di riferimento del repertorio boemo e tra le più autorevoli ambasciatrici della scuola pianistica del suo Paese, che celebra interpretando pagine di Leos Janácek, Jaroslav Jezek e Bedrich Smetana.

Artista di prestigio internazionale, Jitka Cechová si è affermata grazie a una carriera costruita su un raffinato equilibrio tra rigore stilistico, profondità interpretativa e brillantezza tecnica. Diplomata al Conservatorio di Praga e perfezionatasi presso l’Accademia delle Arti Musicali della capitale ceca, ha conquistato importanti riconoscimenti in concorsi internazionali e si è esibita nelle principali sale da concerto d’Europa, Asia e America. La sua attività discografica è particolarmente apprezzata dalla critica, soprattutto per l’integrale delle opere pianistiche di Smetana, considerata una registrazione di riferimento e premiata a livello internazionale. Da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio musicale ceco, Cechová affianca all’attività concertistica quella didattica e di divulgazione, contribuendo a far conoscere pagine meno frequentate ma di straordinario valore artistico.

Il programma scelto per il Barletta Piano Festival rappresenta un autentico viaggio nella musica ceca tra Ottocento e Novecento, con una significativa incursione nel repertorio classico di Wolfgang Amadeus Mozart, figura imprescindibile nella formazione di ogni grande interprete.

Ad aprire la serata sarà la Sonata in mi bemolle minore «From the Street» di Leos Janácek (1854-1928), una delle pagine più intense e drammatiche del compositore moravo. Scritta nel 1905 sull’onda dell’emozione suscitata dalla morte di un giovane operaio durante una manifestazione a Brno, la sonata è una testimonianza di straordinaria forza espressiva. Janáček traduce il dolore e la tensione civile in un linguaggio innovativo, fatto di cellule melodiche essenziali, contrasti improvvisi e una scrittura pianistica capace di coniugare lirismo e inquietudine.

Seguirà la «Sonata in la minore K. 310» di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), una delle poche del genio di Salisburgo in tonalità minore. Composta durante il difficile soggiorno parigino del 1778, segnato dalla morte della madre, quest’opera si distingue per il carattere drammatico e la tensione emotiva che attraversano tutti e tre i movimenti, rivelando un Mozart sorprendentemente intenso e quasi preromantico.

La seconda parte del concerto si aprirà con la «Toccata» di Jaroslav Jezek (1904-1942), compositore tra i più originali della musica ceca del Novecento. Influenzato dal jazz, dalle avanguardie europee e dalla musica popolare, Jezek costruisce una pagina di trascinante energia ritmica, ricca di virtuosismo e brillantezza, nella quale convivono modernità e ironia.

A concludere il recital saranno i sei brani della raccolta Dreams (Sogni) di Bedrich Smetana (1824-1884), «Lost Happiness», «Consolation», «In Bohemia», «In Salon», «In front of Castle» e «Peasants Festival». Composti negli ultimi anni di vita, quando il musicista era ormai afflitto dalla sordità, questi pezzi costituiscono una sorta di diario poetico in musica. Attraverso ricordi, paesaggi, atmosfere intime e richiami alla tradizione popolare boema, Smetana offre una delle testimonianze più alte del romanticismo nazionale ceco. La scrittura alterna pagine di delicata introspezione a episodi di grande slancio virtuosistico, culminando nella festosa energia di «Peasants Festival», che chiude il ciclo con un luminoso omaggio allo spirito della propria terra.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani» presieduti da Francesco Caporale con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta e una serie di sponsor privati.

Info 347.6194215 – barlettapianofestival.it.