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In zone dell’agro di Martina Franca ed in alcune zone di Lizzano oggi sospensione dell’erogazione idrica Lavori

5 Maggio 2025
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Di seguito alcuni comunicati diffusi da Acquedotto pugliese:

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Martina Franca (TA). I lavori riguardano la realizzazione di nuove opere.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 05 maggio 2025 nelle seguenti località dell’abitato di Martina Franca (TA):

C.da Lanzo – C.da Tagliente – C.da San Paolo – C.da Pizzo del Vento – Via Taranto (da S.P n.70 a Strada Villaggio Turistico) – Str.da Villaggio Turistico – Zona Orimini

La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

—–

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Lizzano (TA). I lavori riguardano la realizzazione di nuove opere.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 05 maggio 2025 nelle seguenti vie dell’abitato di Lizzano (TA):

         – Via Toscana (da Liguria a Via Marche);

        – Via Margotti (da Via Toscana a Via Fratelli Rosselli);

        – Via Piemonte (da Via Toscana a Via Petraroli);

        – Via F.lli Rosselli (da Via Liguria a Via Piemonte);

La sospensione avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 17:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

—–

Per informazioni:

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter myaqpaggiorna.

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