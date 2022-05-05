Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:
Il Reddito energetico della Regione Puglia è realtà, pubblicato l’avviso: aiuti alle famiglie, taglio delle bollette, energia pulita grazie ai finanziamenti regionali.
Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:
Il Reddito energetico della Regione Puglia è realtà, pubblicato l’avviso: aiuti alle famiglie, taglio delle bollette, energia pulita grazie ai finanziamenti regionali.
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