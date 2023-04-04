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2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Oggi il professore-divulgatore al palasport di Martina Franca, il 16 a Castellana Grotte Vincenzo Schettini

5 Aprile 2023
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Vincenzo Schettini incontra centinaia di studenti di varie scuole, stamattina. Appuntamento al palasport “Karol Wojtyla”.

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Di seguito un comunicato diffuso dall’istituto “Dell’Erba” di Castellana Grotte:

La “Giornata della Scienza”  si svolgerà domenica 16 aprile 2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la sede dell’IISS “Luigi Dell’Erba” di Castellana Grotte.

L’evento si arricchirà con la presenza di tre youtuber fra i più seguiti del momento fra i teenager:

il prof. Vincenzo Schettini, docente e autore del canale “La Fisica che ci piace”;

il prof. Elia Bombardelli, docente di Matematica e Fisica che, con i suoi video su YouTube, aggancia migliaia di iscritti;

il prof. Matteo Saudino, docente di Storia e Filosofia, ma soprattutto divulgatore, youtuber e influencer del web sotto lo pseudonimo di BarbaSophia

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