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8 Maggio 2026
Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta

Policlinico di Bari: Sanguedolce direttore generale Regione Puglia

5 Marzo 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Giunta ha designato oggi il dott. Antonio Sanguedolce Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico” di Bari.


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