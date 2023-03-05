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6 Maggio 2026
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Puglia: 1627214 positivi a test corona virus, incremento di 100 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

5 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 05 marzo 2023

100

Nuovi casi

3.347

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 10
Provincia di Lecce: 26
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 0
2.903

Persone attualmente positive

90

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.627.214

Casi totali

13.827.702

Test eseguiti

1.614.655

Persone guarite

9.656

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.195
Provincia di Bat: 136.038
Provincia di Brindisi: 155.816
Provincia di Foggia: 226.171
Provincia di Lecce: 346.571
Provincia di Taranto: 218.887
Residenti fuori regione: 17.152
Provincia in definizione: 5.384

 

 

 

 

 

 

 


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