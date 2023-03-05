Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 05 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 35
Provincia di Bat: 5
Provincia di Brindisi: 11
Provincia di Foggia: 10
Provincia di Lecce: 26
Provincia di Taranto: 14
Residenti fuori regione: -1
Provincia in definizione: 0
2.903
Persone attualmente positive
90
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.614.655
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.195
Provincia di Bat: 136.038
Provincia di Brindisi: 155.816
Provincia di Foggia: 226.171
Provincia di Lecce: 346.571
Provincia di Taranto: 218.887
Residenti fuori regione: 17.152
Provincia in definizione: 5.384