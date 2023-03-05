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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Incidenti stradali nei weekend: fra i più gravi quello sulla Massafra-Martina Franca. In Italia 195 morti da inizio anno Asaps: nel 2023 finora morti 88 pedoni, uno ogni sedici pre

5 Marzo 2023
incidente stradale

Giordano Biserni, presidente Asaps, rileva (ne dà notizia l’Ansa) che spesso è la guida distratta ad essere fatale. La sanzione amministrativa dell’uso del cellulare alla guida è una richiesta dell’associazione. Dall’inizio dell’anno sono 195 in Italia i morti in incidenti stradali considerate le72 ore di ogni fine settimana. Le vittime di età inferiore ai 35 anni sono 73. Grave tributo di vite per la Puglia: fra i sinistri più gravi in tutta Italia del periodo di riferimento, quello dell’ultima domenica di gennaio sulla Massafra-Martina Franca con un ventenne, un diciannovenne e, di quest’ultimo, la sorella tredicenne deceduti.

Pesante anche il bilancio in ambito nazionale di pedoni morti investiti: 88, uno ogni sedici ore, dall’inizio dell’anno dall’1 msrzo. Tre in Puglia: un 45enne nel foggiano, una 23enne ed un uomo di venti anni nel barese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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