Giordano Biserni, presidente Asaps, rileva (ne dà notizia l’Ansa) che spesso è la guida distratta ad essere fatale. La sanzione amministrativa dell’uso del cellulare alla guida è una richiesta dell’associazione. Dall’inizio dell’anno sono 195 in Italia i morti in incidenti stradali considerate le72 ore di ogni fine settimana. Le vittime di età inferiore ai 35 anni sono 73. Grave tributo di vite per la Puglia: fra i sinistri più gravi in tutta Italia del periodo di riferimento, quello dell’ultima domenica di gennaio sulla Massafra-Martina Franca con un ventenne, un diciannovenne e, di quest’ultimo, la sorella tredicenne deceduti.

Pesante anche il bilancio in ambito nazionale di pedoni morti investiti: 88, uno ogni sedici ore, dall’inizio dell’anno dall’1 msrzo. Tre in Puglia: un 45enne nel foggiano, una 23enne ed un uomo di venti anni nel barese.