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4 Maggio 2026
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Puglia: 753242 positivi a test corona virus, incremento di 3811 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

5 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 05 marzo 2022

3.811

Nuovi casi

25.375

Test giornalieri

12

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.023
Provincia di Bat: 293
Provincia di Brindisi: 287
Provincia di Foggia: 546
Provincia di Lecce: 1.201
Provincia di Taranto: 424
Residenti fuori regione: 29
Provincia in definizione: 8
74.265

Persone attualmente positive

557

Persone ricoverate in area non critica

31

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

753.242

Casi totali

8.868.298

Test eseguiti

671.255

Persone guarite

7.722

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 248.132
Provincia di Bat: 73.874
Provincia di Brindisi: 69.670
Provincia di Foggia: 117.967
Provincia di Lecce: 133.735
Provincia di Taranto: 101.926
Residenti fuori regione: 5.439
Provincia in definizione: 2.499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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