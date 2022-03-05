Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 05 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.023
Provincia di Bat: 293
Provincia di Brindisi: 287
Provincia di Foggia: 546
Provincia di Lecce: 1.201
Provincia di Taranto: 424
Residenti fuori regione: 29
Provincia in definizione: 8
74.265
Persone attualmente positive
557
Persone ricoverate in area non critica
31
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 248.132
Provincia di Bat: 73.874
Provincia di Brindisi: 69.670
Provincia di Foggia: 117.967
Provincia di Lecce: 133.735
Provincia di Taranto: 101.926
Residenti fuori regione: 5.439
Provincia in definizione: 2.499