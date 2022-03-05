rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

“Aziende pubbliche di servizi alla persona in Puglia siano rese disponibili per i profughi” Crisi Ucraina

5 Marzo 2022
Screenshot 20220227 063220

Di seguito un comunicato diffuso da Michele Mazzarano,  consigliere regionale della Puglia:

“Ho chiesto all’Assessore regionale al Welfare, Rosa Barone, di aprire all’accoglienza e all’assistenza dei profughi, le strutture disponibili che ospitano le  Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, in tutta la Puglia. Sul territorio di Massafra, potrebbero essere utilizzati a tal fine i locali dell’A.S.P. Mondelli-De Carlo-San Benedetto”. Questa la proposta del Consigliere regionale del Pd, Michele Mazzarano, a una settimana dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina.
“Donne, bambini, anziani e disabili fuggono dalla guerra. Al momento più di 1 milione di cittadini ucraini hanno già lasciato il proprio Paese per scappare da un vero e proprio massacro. Di fronte a questa gravissima emergenza umanitaria, come rappresentanti delle istituzioni, associazioni e come singoli cittadini, siamo chiamati a mettere in campo una gigantesca opera solidale”.

“Per la prima volta, in questa circostanza, l’Unione europea attiverà una direttiva del 2001, mai attuata finora,  che prevede la protezione temporanea, quindi una risposta rapida, ed evita l’attivazione delle procedure ordinarie per la richiesta di asilo”.

“La Comunità internazionale ha certamente il dovere morale e politico di cercare con tutti gli sforzi la via del negoziato e della pace. Nello stesso momento – conclude Mazzarano – ciascuno di noi  ha il dovere di dare il proprio contributo alla costruzione della pace, mettendo in moto la macchina del soccorso, dell’accoglienza e dell’assistenza per tutti i cittadini ucraini che scappano dalla guerra”.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260504 215356

Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione