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Trattori verso Roma, agricoltori provano ad esserci nella ribalta di Sanremo Molte manifestazioni di protesta anche in Puglia

5 Febbraio 2024
Trattori in fila in strada protesta

La protesta degli agricoltori ha fatto registrare ancora manifestazioni in tutta Italia, anche in Puglia.

A Lucera ieri sono stati regalati i prodotti della terra ai cittadini, ad esempio.

Delegazioni di agricoltori, a bordo dei loro trattori, viaggiano verso Roma da varie parti del Paese. Una quanto mai inopportuna locandina con su scritto marcia su Roma ha causato polemiche.

Gli agricoltori provano anche a vedere ascoltate le loro proteste anche nell’ambito del festival di Sanremo, la più importante ribalta nazionale da domani.

 

 

 


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