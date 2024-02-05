La protesta degli agricoltori ha fatto registrare ancora manifestazioni in tutta Italia, anche in Puglia.
A Lucera ieri sono stati regalati i prodotti della terra ai cittadini, ad esempio.
Delegazioni di agricoltori, a bordo dei loro trattori, viaggiano verso Roma da varie parti del Paese. Una quanto mai inopportuna locandina con su scritto marcia su Roma ha causato polemiche.
Gli agricoltori provano anche a vedere ascoltate le loro proteste anche nell’ambito del festival di Sanremo, la più importante ribalta nazionale da domani.