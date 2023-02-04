Di Nino Sangerardi:

La Regione Puglia sostiene il protagonismo dei giovani pugliesi. Pertanto nell’ambito della cultura e creatività promuove l’iniziativa denominata “Rete Galattica-Risorse per i giovani”. La Giunta regionale ha ratificato un accordo di cooperazione con Teatro pubblico pugliese Consorzio regionale per le arti e la cultura per la messa in opera di “Galattica-Residenze artistiche urbane”.

Il progetto consiste nella realizzazione di residenze artistiche di arte contemporanea e performativa da svilupparsi nei territori che costituiscono la rete Galattica e che prevedano l’installazione/esposizione delle opere prodotte negli stessi spazi comunali, incontri di approfondimento e apprendimento rivolti ai giovani artisti e stakeholders coinvolti, promozione dell’intero sistema costituito da artisti territorio e pubblico.

Tale progettualità diventa concreta attraverso la connessione tra produzione artistica(laboratori e residenze d’artista, seminari, workshop) e eventi pubblici(esposizioni, convegni, ricerca).

Attività che risulteranno essere la chiave della valorizzazione dei giovani artisti e creativi, dlla loro crescita professionale nonché della promozione del territorio raccontato tramite le mansioni artistiche.

Obiettivi del progetto : stimolare la creatività artistica delle nuove generazioni, favorire la mobilità dei giovani artisti nazionali e europei sul territorio pugliese al fine di accrescere il confronto, qualificare l’offerta culturale, innescare dinamiche virtuose legate al mondo della gioventù artistica e delle produzioni creative e culturali per una nuova visione e comunicazione delle aree pugliesi.

L’intervento verrà localizzato nei Comuni aderenti alla Rete Galattica.

Prevista una Cabina di regia e Comitato scientifico-artistico per definire le tematiche e monitorare i lavori.

Collaboratori del programma sono il Teatro pubblico pugliese, Poli bibliomuseali regionali (Lecce, Brindisi, Foggia), Accademia delle Belle Arti, Fondazione Pino Pascali.

Il finanziamento impegnato dalla Regione Puglia pari a 140.000,00 euro utilizzati così: 100 mila euro per attività, 40 mila euro per gestione comunicazione e personale.

Il progetto da ultimare entro fine anno 2023.