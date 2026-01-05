Alcune regioni in Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;
Venti: localmente forti meridionali con raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.