Un terribile schianto tra due auto si è rivelato fatale per un militare salentino, morto in Sardegna, nella notte: il sinistro è avvenuto a Senorbi, in provincia di Cagliari, dove ha perso la vita Luigi Patella, 39enne originario di Muro Leccese, ma residente a Casarano con moglie e figlia.

L’uomo, militare dell’Aeronautica, aveva preso servizio in Sardegna da poco più di un mese. La tragedia è avvenuta attorno alle 23, in via Sanna, nel centro in provincia di Cagliari: un’Audi A3, condotta da un 20enne e con a bordo quattro coetanei si è scontrata frontalmente con la Lancia Y del militare. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 39enne, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi.

Feriti i giovani rimasti coinvolti nel sinistro e trasferiti in ambulanza in ospedale. Sul posto, le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. (leccesette.it)