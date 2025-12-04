Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Nella sala conferenze del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia è stata ospitata la presentazione del ciclo di eventi ‘Orizzonti Condivisi. Contaminazioni tra arte e sapori’, promosso dall’associazione culturale Puglia in Rosè, sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia e dedicato alla relazione tra arte e prodotti dell’eccellenza enogastronomica pugliese, in corso di realizzazione alla Pinacoteca ‘C. Giaquinto’ di Bari.

L’innovativa sinergia è stata illustrata dal consigliere Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione regionale Sviluppo Economico, da Micaela Paparella, consigliera della Città Metropolitana di Bari con delega alla Pianificazione Territoriale, Tutela del Paesaggio e Tutela e valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca di Bari, dalla dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali della Regione Puglia Rosella Giorgio e dalla presidente dell’associazione culturale ‘ Puglia in Rosè’, Lucia Nettis.

“In questo tipo di eventi culturali che abbiamo sperimentato con successo in altri ambiti, penso in primis all’olio extravergine di oliva pugliese abbinato ai pani tipici della Puglia, trovano spazio i nostri prodotti enogastronomici di eccellenza – ha dichiarato a margine l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia – passando naturalmente dai vini di diverse aree del nostro territorio. Cercare nuovi linguaggi e ambiti per promuovere quanto di buono e di eccellente le imprese agroalimentari pugliesi propongono ai consumatori, significa costruire esperienze di valore inclusive e, in questo caso, la creatività artistica dialoga con la qualità delle nostre produzioni tipiche”.

“Questo progetto ci offre l’occasione per ribadire quanto il settore agroalimentare pugliese sia, da anni, un pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra identità collettiva” ha spiegato nel suo intervento il consigliere Francesco Paolicelli – ” La Puglia è una terra che ha saputo innovare restando fedele alle proprie tradizioni, costruendo un modello agricolo basato sulla qualità, sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle eccellenze locali. Un lavoro portato avanti con dedizione dai nostri agricoltori, dalle filiere vitivinicole e da tutti gli operatori che, con passione e sacrificio, hanno contribuito a far conoscere nel mondo i prodotti pugliesi. Oggi, grazie anche a iniziative come questa, dimostriamo che la cultura può essere un potente alleato dello sviluppo rurale e che il dialogo tra arti visive, saperi agricoli e tradizioni enogastronomiche è un percorso capace di generare nuove opportunità economiche, sociali e turistiche. Continueremo a sostenere e investire in questo cammino, consapevoli che la Puglia può crescere ancora di più quando mette al centro il proprio patrimonio umano, artistico e agricolo. Perché raccontare il cibo significa raccontare chi siamo, e farlo attraverso l’arte significa proiettare la nostra identità nel futuro.”

Gli incontri del cartellone ‘Orizzonti Condivisi. Contaminazioni tra arte e sapori’ sono gratuiti e in programma fino al 4 dicembre 2025 dalle 18.00 alle 20.00, con un omaggio a Italo Calvino e la presentazione al pubblico della scultura di Francesco Granito. La chiusura del ciclo di incontri sarà il 10 dicembre dalle 13.30 alle 15.30 con un focus sullo spazio di transizione urbana e artistica di Costa Sud, l’area in rinnovamento oltre il lungomare di Bari.

A questo form è possibile iscriversi agli eventi e conoscere nel dettaglio i vini e le connessioni proposte con il mondo dell’arte https://forms.gle/hi6q78TGe2wAmn3P6

“L’incontro tra questi due mondi, solo apparentemente lontani, ha incuriosito me e piacevolmente sorpreso i visitatori” – ha aggiunto Micaela Paparella – ” Motivo per cui ringrazio Puglia in Rosé e Lucia Nettis per aver condotto una ricerca attenta, in particolare nella selezione dei vini, proponendo etichette storiche pugliesi che rimandano alla cultura e all’arte. Basti pensare che una cantina pugliese ha dedicato una prestigiosa linea di vini a Gabriele D’Annunzio, alle sue opere e alle sue donne. Pertanto, da questo insolito connubio nato con Orizzonti Condivisi, prendono forma eventi che potremmo definire multisensoriali perché cercano di unire la forza del mondo dell’arte e quella di un altro nostro importante patrimonio, quello enogastronomico. Insomma, si tratta di una storia di patrimoni declinati in modo diverso tanto che, considerato l’entusiasmo dei partner istituzionali e dei produttori coinvolti nel progetto, intendo avviare una manifestazione di interesse rivolta agli artisti pugliesi per la creazione di etichette speciali dedicate ai vini selezionati. Un invito a reinterpretare, attraverso la propria creatività, l’identità delle cantine e le storie custodite nei vini”.

Ed è convinta della riuscita di questo insolito connubio anche Lucia Nettis, Ceo di Puglia in Rosé che ha affermato ” Il nostro intento, attraverso mostre, eventi e degustazioni è quello di avvicinare pubblici diversi all’arte e al patrimonio enogastronomico pugliese. Credo che per la Puglia possa esistere un futuro economico molto forte se impegniamo forze e risorse nei due ambiti più strategici: il patrimonio storico-artistico e il patrimonio enogastronomico. Pochi luoghi al mondo possono vantare ricchezze di questa portata. In tal senso, la Pinacoteca Giaquinto è un presidio culturale che non solo custodisce opere d’arte, ma le mette in dialogo con la comunità, le eccellenze agroalimentari e la creatività contemporanea, rafforzando l’identità del territorio pugliese a livello nazionale e internazionale”.