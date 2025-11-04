Di seguito il comunicato:

La Rete delle Professioni Ionica (RPT IONICA) composta da 8 Ordini e Collegi della provincia di Taranto, ha inviato una pec all’Amministrazione Comunale di Taranto chiedendo il ritiro – o la modifica di alcune parti sostanziali – dell’avviso ‘di manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione di una short list di soggetti idonei con cui l’Ente potrà attivare accordi di collaborazione di natura privata o pubblica per poter partecipare ai bandi di programmi regionali, nazionali ed europei in ambito ICT‘.

Si tratta, com’è noto – di un provvedimento che si rivolge a ‘soggetti esterni, dotati (si legge) di specifiche competenze in ambito di ICT, trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi‘. Soggetti che saranno chiamati ‘a collaborare con l’Assessorato alle Attività Produttive allo scopo di sviluppare insieme specifiche progettualità‘. Tale collaborazione sarebbe formalizzata mediante ‘la stipula di appositi accordi a titolo gratuito della durata biennale‘.

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori provincia di Taranto

Ordine Provinciale dei Chimici e Fisici di Taranto

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali provincia di Taranto

Ordine dei Geologi della Puglia

Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto

Ordine degli Ingegneri della provincia di Taranto

Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di Taranto

Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Taranto