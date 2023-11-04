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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento. Alluvione: morti e dispersi fra Toscana e Veneto che è in codice rosso Protezione civile, previsioni meteo

4 Novembre 2023
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Oggi allerta rossa maltempo per zone del Veneto, arancione per quattro regioni. Ciò stando alle previsioni meteo (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Tra le regioni in allerta gialla c’è la Puglia con il Salento, fino alle 12. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale e con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, sulla Puglia meridionale.” Rischio’ secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Sette morti e due dispersi in Toscana per l’alluvione che ha devastato il pratese, il fiorentino, il livornese ed il pistoiese. Il 4 novembre sarebbe stato di commemorazione delle vittime dell’alluvione 1966 in Toscana, è invece anche drammatica attualità.

Ancora disperso il vigile del fuoco in provincia di Belluno.

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