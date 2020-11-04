Stamattina la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Validità dal 5 novembre al 3 dicembre. Italia divisa in tre fasce. Zona rossa, con il lockdown pressoché totale e necessità di autocertificazione. Zona arancione con chiusura di bar e ristorazione (parrucchieri aperti, didattica a distanza per le scuole superiori) e divieto di spostamenti fra Comuni se non per necessità. Zona verde con minori limitazioni. Coprifuoco nazionale, comunque, alle 22.

Stando a prime indiscrezioni riguardante il.nuovo dpcm firmato nella notte da Giuseppe Conte la Puglia è fra le zone arancioni.

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