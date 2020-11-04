Stamattina la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Validità dal 5 novembre al 3 dicembre. Italia divisa in tre fasce. Zona rossa, con il lockdown pressoché totale e necessità di autocertificazione. Zona arancione con chiusura di bar e ristorazione (parrucchieri aperti, didattica a distanza per le scuole superiori) e divieto di spostamenti fra Comuni se non per necessità. Zona verde con minori limitazioni. Coprifuoco nazionale, comunque, alle 22.
Stando a prime indiscrezioni riguardante il.nuovo dpcm firmato nella notte da Giuseppe Conte la Puglia è fra le zone arancioni.
Aggiornamento qui:
Puglia: zona arancione Disposizione del decreto in vigore da venerdì al 3 dicembre
1 Comment
Sono pugliese e ritengo non sia giusto che i bambini delle scuole medie siano obbligati a frequentare la scuola in quanto la DAD funziona x eccellenza e quest’anno scolastico ancora di più rispetto all’anno scorso perché le scuole e gli insegnanti sono organizzati benissimo così come gli alunni. È da incoscienti fare rischiare la vita ai nostri figli per il Covid 19 dato che i contagi a Manfredonia sono moltissimi