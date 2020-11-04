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Conte ha firmato il dpcm nella notte: indiscrezioni, Puglia zona arancione Italia divisa in tre fasce. Decreto in Gazzetta ufficiale stamattina, misure in vigore da domani al 3 dicembre

4 Novembre 2020
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Stamattina la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Validità dal 5 novembre al 3 dicembre. Italia divisa in tre fasce. Zona rossa, con il lockdown pressoché totale e necessità di autocertificazione. Zona arancione con chiusura di bar e ristorazione (parrucchieri aperti, didattica a distanza per le scuole superiori) e divieto di spostamenti fra Comuni se non per necessità. Zona verde con minori limitazioni. Coprifuoco nazionale, comunque, alle 22.

Stando a prime indiscrezioni riguardante il.nuovo dpcm firmato nella notte da Giuseppe Conte la Puglia è fra le zone arancioni.

 

Aggiornamento qui:

Puglia: zona arancione Disposizione del decreto in vigore da venerdì al 3 dicembre

 

 

 

 

 

 


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1 Comment

  1. Sono pugliese e ritengo non sia giusto che i bambini delle scuole medie siano obbligati a frequentare la scuola in quanto la DAD funziona x eccellenza e quest’anno scolastico ancora di più rispetto all’anno scorso perché le scuole e gli insegnanti sono organizzati benissimo così come gli alunni. È da incoscienti fare rischiare la vita ai nostri figli per il Covid 19 dato che i contagi a Manfredonia sono moltissimi

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