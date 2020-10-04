Un lavoratore del siderurgico di Taranto è risultato positivo al test corona virus. Arcelor Mittal dà luogo in auee ore alle procedure di sanoficazione dell’ambiente di lavoro del dipendente mentre le autorità procedono al tracciamento dei contatti.

Da domani a Taranto, per iniziativa dell’amministrazione comunale in collaborazione con Poste italiane, distribuzione gratuita di.mascherine alla popolazione.

Tra barese e provincia Bat decine di negozi chiusi. Allarme lanciato da Confesercenti. Il sindaco di Modugno evidenzia la presenza di cinque casi di questo genere mentre la catena Graffiti ha disposto la chiusura momentanea dei punti vendita di Andria, Corato e Trani.