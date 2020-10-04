Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 4 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 3486 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 151 casi positivi: 97 in provincia di Bari, 21 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 424.869 test.

4.739 sono i pazienti guariti.

2.897 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.234, così suddivisi:

3.298 nella Provincia di Bari;

737nella Provincia di Bat;

779 nella Provincia di Brindisi;

1961 nella Provincia di Foggia;

821 nella Provincia di Lecce;

572 nella Provincia di Taranto;

62 attribuiti a residenti fuori regione;

4 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4-10.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/zhw6x

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Dichiarazione del DG della Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Il picco di oggi è dovuto al riallineamento dei dati epidemiologici relativi ad alcuni focolai già noti e sotto il controllo dell’autorità sanitaria. Si tratta, quindi, di casi di contatti familiari e comunitari. Si raccomanda, ancora una volta, di rispettare in modo rigoroso le regole per prevenire il diffondersi del virus: mantenere il distanziamento fisico; usare la mascherina, anche all’aperto; igienizzare frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche”.