Di seguito il comunicato:

La grande moda internazionale arriva a Bari con la quarta tappa della Mediterranean Fashion Week 2026 ideata da Marianna Miceli, con lo scopo di promuovere il territorio attraverso il fashion, con un occhio particolare all’artigianato. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 18, presso AncheCinema, sfileranno le ultime creazioni di prestigiosi marchi sia italiani che esteri.

In questi giorni la Puglia sta vivendo una pagina straordinaria di cultura e promozione territoriale, attraverso una sinergia che unisce l’intera regione sotto il brand #WeAreInPuglia. Mediterranean Fashion Week ospita più di 200 ospiti internazionali, in rappresentanza di circa 20 Stati, compresa l’Italia, e oltre 50 brand esteri, provenienti da Slovenia, Argentina, Portogallo, Marocco, Malta, Russia, Bosnia Erzegovina, Cina, Croazia, Bulgaria, Albania, India, Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan.

L’evento si è aperto con successo lo scorso 1° Settembre a Lecce, per poi proseguire nei giorni successivi negli spazi caratteristici del Castello Aragonese di Taranto, in concomitanza con i XX Giochi del Mediterraneo di cui la Mediterranean Fashion Week è evento collaterale, e nella suggestiva Piazza Orsini di Mesagne. La chiusura è prevista sabato 5 settembre nel centro storico di Vieste.

A Bari si potranno ammirare gli abiti firmati da Isabella Di Matteo, Sanja Velickovic, Tajana Jurisic, Blessed e Daniela Aldea. Presente anche il marchio di gioielli Conte di Borgonovo. Nella stessa serata, condotta da Alina Liccione, si terrà, inoltre, il Fashion Contest Eco_Couture”, una competizione in cui giovani stilisti italiani e stranieri gareggeranno con abiti ispirati alle atmosfere del Mediterraneo. Oltre al mondo della moda, sarà protagonista anche il design di prestigio promosso attraverso percorsi urbani ed esposizioni particolari che coinvolgeranno diverse attività commerciali locali.

L’evento è realizzato con il Patrocinio di Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia e Comune di Lecce, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Mesagne, Comune di Vieste, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Confindustria Puglia, Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Confcommercio di Brindisi e Camera di Commercio di Bari.

Main Partner: BCC Terra d’Otranto e Miti – Istituto Tecnico Superiore per la Moda. Official Partner: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Hotel Seggio, Hotel I Melograni, Oleificio Fratelli Vieste, White Hotel and Resort, Lido Cristalda, Balkan Open Book, International Fashion Connection, Istituto Cordella, Lotorent, Eurasian Council for Craft and Design, Ascla Ente di Formazione, Malta Fashion Week, Serbia Fashion Week, Aspara Fashion Week, Vous Spain, Camera Nazionale della Moda Svizzera, Ergo Sum Produzioni, AncheCinema Teatri Polifunzionali, My.Organics, Vesta Carburanti. Media partner ufficiali: Rai News 24, RaiNews.it e Telenorba.