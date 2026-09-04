Di seguito il comunicato:

Diciotto anni di storia, dieci edizioni del Premio Pugliese D.O.C. e un nuovo

grande appuntamento con la comicità e lo spettacolo. Si è chiusa con una grande

partecipazione di pubblico la 18ª edizione del CABAFEST – Festival della ComiCittà di

Crispiano, andata in scena domenica 30 agosto in Piazza Madonna della Neve.

Una serata che ha confermato la capacità dell’evento, nato e cresciuto a Crispiano, di

richiamare pubblico anche da fuori provincia e di trasformare lo spettacolo in un importante

momento di promozione e valorizzazione del territorio.

MARCO COLONNA, DIECI ANNI ALLA GUIDA DEL CABAFEST

Tra i protagonisti della serata, un ruolo particolare è spettato a Marco Colonna, comico,

regista e volto noto di Zelig, che ha raggiunto quest’anno un traguardo importante: dieci

anni consecutivi alla conduzione del CABAFEST.

Un rapporto ormai consolidato con la manifestazione e con il pubblico di Crispiano, che ha

visto Colonna accompagnare per un decennio le diverse edizioni del Festival, diventandone

di fatto uno dei volti più riconoscibili.

Anche quest’anno la sua conduzione ha dato ritmo allo spettacolo, alternando momenti di

comicità, presentazioni, interviste e interazione con gli artisti e con il pubblico.

Per l’edizione 2026, Colonna ha condiviso il palco con Simona Daversa, al suo debutto alla

conduzione del CABAFEST.

SANTINO CARAVELLA, LIA CELLAMARE, MAX & FEDE E PIETRO MAGGIO

Il pubblico ha potuto assistere alle esibizioni di alcuni dei protagonisti della comicità italiana

e pugliese.

Sul palco sono saliti Santino Caravella, volto noto di Made in Sud; Lia Cellamare, attrice e

comica pugliese; Max & Fede, il duo rivelazione di Telenorba; e Pietro Maggio, protagonista

di uno spettacolo che ha unito comicità e musica.

A tutti è stato assegnato il Premio CABAFEST, riconoscimento che negli anni ha celebrato

numerosi protagonisti dello spettacolo italiano.

IL PREMIO ALLA CARRIERA A LUCIO MONTANARO

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato dedicato a Lucio Montanaro, icona

del cinema e dello spettacolo italiano e autentico simbolo della comicità pugliese.

Montanaro aveva accolto con entusiasmo l’invito del CABAFEST e avrebbe dovuto ricevere

personalmente il Premio alla Carriera 2026. La sua recente scomparsa non ha però impedito

alla manifestazione di mantenere fede a quell’impegno.

Il premio è stato infatti assegnato a Lucio Montanaro e ritirato sul palco dal figlio Osmanno,

in un momento di grande commozione, accompagnato dall’affetto e dall’applauso del

pubblico.

FABIO BARNABA, IL PREMIO PUGLIESE D.O.C. COMPIE DIECI ANNI

Ha celebrato la sua 10ª edizione anche il Premio Pugliese D.O.C., nato per valorizzare

personalità pugliesi che, attraverso il proprio talento e la propria professionalità,

contribuiscono a portare il nome della Puglia in Italia e nel mondo.

Il riconoscimento 2026 è stato assegnato a Fabio Barnaba, direttore d’orchestra del Festival

di Sanremo, musicista e autore.

Barnaba ha raccontato il proprio percorso artistico e professionale in una conversazione sul

palco con il giornalista Gianmarco Sansolino, soffermandosi anche sul legame con la propria

terra d’origine.

Negli anni precedenti il Premio Pugliese D.O.C. ha visto tra i suoi destinatari personalità

come Pio e Amedeo, Caparezza, Michele Riondino, Vincenzo Schettini e Lino Banfi.

IGNAZIO DEG, SPECIAL GUEST DELLA SERATA

Spazio anche alla musica con lo Special Guest Ignazio Deg, reduce dal suo tour estivo.

Il cantautore pugliese ha portato sul palco i suoi ultimi successi, tra cui “Puglia Nuova”,

scelta come colonna sonora ufficiale del CABAFEST 2026, e “Song Orango Dance”, due brani

che hanno accompagnato l’estate e che stanno contribuendo alla crescita artistica

dell’interprete.

SCARPETTE ROSA, UN LEGAME LUNGO 18 ANNI

A completare lo spettacolo è stata ancora una volta la presenza di Scarpette Rosa, la scuola

di danza che accompagna il CABAFEST da diciotto anni.

Un sodalizio che rappresenta uno dei legami più longevi nella storia della manifestazione e

che ha portato sul palco musica, danza e coreografie, coinvolgendo diverse generazioni.

IL CABAFEST, UNA STORIA LUNGA DICIOTTO ANNI

La 18ª edizione conferma dunque la vocazione del CABAFEST come appuntamento ormai

consolidato nel panorama dello spettacolo pugliese.

Nato a Crispiano e cresciuto negli anni grazie al lavoro dell’Associazione People Agency, il

Festival continua a puntare su una formula che ne ha caratterizzato la storia: spettacolo,

comicità, musica, danza, valorizzazione delle eccellenze pugliesi e ingresso

completamente gratuito.

Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra organizzazione, artisti, partner, istituzioni,

volontari e pubblico.

Il CABAFEST 2026 è stato organizzato dall’Associazione People Agency, con il patrocinio del

Comune di Crispiano, nell’ambito del cartellone Crispiano Creativa 2026, con il patrocinio

della Provincia di Taranto e la promozione del Consiglio regionale della Puglia.

Diciotto anni di CABAFEST, dieci anni di Marco Colonna alla conduzione e dieci edizioni del

Premio Pugliese D.O.C.: una storia che continua a portare spettacolo, comicità e orgoglio

pugliese sul palco di Crispiano.