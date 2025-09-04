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È morto Giorgio Armani Aveva 91 anni

4 Settembre 2025
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Ha rappresentato per decenni lo stile italiano nel mondo. Era nato  91 anni fa a Piacenza. Da lavoratore alla Rinascente a sarto, a stilista, un’evoluzione che non si è mai fermata e che ha raggiunto la vetta del mondo, fino all’ultimo. Re Giorgio, soprannominato.

IMG 20250904 155101Appassionato di sport ed in particolare di pallacanestro era stato anche sponsor della squadra di Milano (e negli anni scorsi, per questo, aveva incontrato l’Happy Casa Brindisi varie volte: nella foto accanto, con Giovanni Cassano presidente di Happy Casa).

Oggi Giorgio Armani è morto. La notizia è stata comunicata dalla Casa di moda.

Fra i tanti messaggi di cordoglio innanzitutto quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È inoltre giunto quello dell’attore tarantino ma milanese di adozione Teo Teocoli.

Di seguito:

Per la morte di Giorgio il dolore è grande, le parole mancano.

Il mio pensiero va a tutta la sua  famiglia, ricordando il bellissimo periodo delle nostre vite passato intensamente insieme. Ciao Re.

 

Teo con Elena, Anna Paola e Chiara

 

 

 

 

 

 

 


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