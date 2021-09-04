Massafra: tra i cinque candidati alla carica di sindaco il decano, Cosimo Convertino di 83 anni. Vieste: la coalizione in contrapposizione a Giuseppe Nobiletti non si è presentata in tempo, dunque è stata organizzata una lista civetta con Gianluca Ciotoli formalmente candidato sindaco per consentire il quorum. Nobiletti ha praticamente già vinto le elezioni.

Legenda: i candidati alla carica di sindaco sono riportati in ordine alfabetico, elenco in aggiornamento costante fino al suo completamento. L’ufficialità delle candidature è sancita unicamente dalla validazione delle stesse in ambito istituzionale e dal relativo inserimento nei manifesti ufficiali pubblici.



Città metropolitana di Bari

ADELFIA – Giuseppe Cosola, Costantino Pirolo

NOICATTARO – Sergio Ardito, Antonello Diciolla, Raimondo Innamorato

RUVO DI PUGLIA – Pasquale Chieco, Domenico Berardi, Luciano Lorusso, Biagio Mastrorilli, Santi Zizzo

SANNICANDRO DI BARI – Giuseppe Giannone, Giovanni Turchiano

TRIGGIANO – Antonio Donatelli, Giovanni Campobasso

Provincia di Barletta Andria Trani

MINERVINO MURGE – Maria Laura Mancini, Antonio Scarpa, Michele Tamburrano

SPINAZZOLA – Giuseppe Blasi, Maria Carbone, Pasquale Di Noia, Michele Patruno

Provincia di Brindisi

CELLINO SAN MARCO – Santino Buccolieri, Salvatore De Luca, Marco Marra

CISTERNINO – Martino Montanaro, Lorenzo Perrini, Mario Saponaro

FASANO – Gregorio Anglani, Aldo Carbonara, Pasquale Di Bari, Francesco Zaccaria

SAN PANCRAZIO SALENTINO – Federica Marangio, Edmondo Moscatelli, Cosimo Pennetta, Gianluca Zizzo

Provincia di Foggia

ALBERONA – Berenice Cilenti, Leonardo De Matthaeis

ASCOLI SATRIANO – Pio Rolla, Vincenzo Sarcone

CANDELA – Nicola Gatta, Savino Antonio Santarella

CASALNUOVO MONTEROTARO – Pasquale Giuseppe Codianni, Armando Palmieri

CELENZA VALFORTORE – Francesco Lucio Santoro, Massimo Venditti

CERIGNOLA – Gerardo Bevilacqua, Francesco Bonito, Francesco De Cosmo, Francesco Disanto, Antonio Giannatempo, Francesco Metta, Tommaso Sgarro

LESINA – Primiano Leonardo Di Mauro, Costantino Aniello Montoro

PANNI – Vincenzo Angelilli, Amedeo De Cotiis, Danida Monsolillo, Nicola Squarcella

SAN MARCO IN LAMIS – Angelo Cera Raffaele Daniele, Michele Merla, Tiziano Paragone, Antonio Turco

SAN NICANDRO GARGANICO – Antonio Berardi, Vincenzo Marinacci, Matteo Vocale

SANT’AGATA DI PUGLIA – Andrea Del Vento, Pietro Bove

VIESTE – Gianluca Citoli, Giuseppe Nobiletti

ZAPPONETA – Giuseppe Riontino, Vincenzo Riontino

Provincia di Lecce

ALESSANO – Osvaldo Stendardo, Francesca Torsello

ALLISTE – Alessio De Vitis, Antonio Ermenegildo Renna, Renato Rizzo

CANNOLE – Leandro Rubichi

CAPRARICA DI LECCE – Paolo Greco

CASTRIGNANO DEL CAPO – Francesco De Nuccio, Santo Papa, Francesco Petracca

CAVALLINO – Bruno Ciccarese Gorgoni, Giampaolo Falco, Antonella Morciano, Mario Giacinto Petracca

COLLEPASSO – Laura Manta, Antonio Lucio Russo, Salvatore Perrone, Mario Vecchio

DISO – Alessandro Arseni, Salvatore Coluccia

GALLIPOLI – Flavio Fasano, Stefano Minerva, Luca Murra

LIZZANELLO – Costantino Giovannico, Fulvio Pedone, Maria Lucia Santoro

MELISSANO – Alessandro Conte, Luigi Ricchello

NARDÒ – Carlo Falangone, Cosimo Damiano Frasca, Stefania Ronzino, Giuseppe Mellone

NOCIGLIA – Massimo Martella, Vincenzo Vadrucci

PATÙ – Gabrielle Abaterusso, Francesco De Nuccio

POGGIARDO – Antonio Ciriolo, Cecilia Toma

SANARICA – Pasqualina Perrone, Salvatore Sales

SPECCHIA – Francesco Biasco, Anna Laura Remigi

TAURISANO – Luigi Guidano, Giuseppe Maglie, Raffaele Stasi

TAVIANO – Biagio Salvatore Palamà, Giuseppe Tanisi, Leonardo Tunno

TREPUZZI – Katia Orlandi, Giuseppe Maria Taurino

UGENTO – Salvatore Chiga, Carlo Antonio Frisotti, Ezio Garzia, Giulio Fernando Lisi

Provincia di Taranto

AVETRANA – Luigi Conte, Antonio Iazzi

FRAGAGNANO – Francesco Fischetti, Giuseppe Fischetti

GINOSA – Raffaele Calabrese, Paolo Costantino, Vito Parisi, Patrizia Ratti

GROTTAGLIE – Ciro D’Alò, Vincenzo Lenti, Maria Santoro, Alfredo Traversa

MASSAFRA – Gaetano Castiglia, Cosimo Convertino, Fabrizio Quarto, Domenico Santoro, Gaia Silvestri

MONTEPARANO – Cosimo Birardi, Maristella Carabotto

SAN GIORGIO IONICO – Anna Carmen Carabotto, Cosimo Fabbiano, Roberto Russo

STATTE – Francesco Andrioli, Caterina Madaro

TORRICELLA – Michele Schifone, Francesco Turco

elenco pubblicato dal ministero dell’Interno