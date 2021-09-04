Massafra: tra i cinque candidati alla carica di sindaco il decano, Cosimo Convertino di 83 anni. Vieste: la coalizione in contrapposizione a Giuseppe Nobiletti non si è presentata in tempo, dunque è stata organizzata una lista civetta con Gianluca Ciotoli formalmente candidato sindaco per consentire il quorum. Nobiletti ha praticamente già vinto le elezioni.
Legenda: i candidati alla carica di sindaco sono riportati in ordine alfabetico, elenco in aggiornamento costante fino al suo completamento. L’ufficialità delle candidature è sancita unicamente dalla validazione delle stesse in ambito istituzionale e dal relativo inserimento nei manifesti ufficiali pubblici.
Città metropolitana di Bari
ADELFIA – Giuseppe Cosola, Costantino Pirolo
NOICATTARO – Sergio Ardito, Antonello Diciolla, Raimondo Innamorato
RUVO DI PUGLIA – Pasquale Chieco, Domenico Berardi, Luciano Lorusso, Biagio Mastrorilli, Santi Zizzo
SANNICANDRO DI BARI – Giuseppe Giannone, Giovanni Turchiano
TRIGGIANO – Antonio Donatelli, Giovanni Campobasso
Provincia di Barletta Andria Trani
MINERVINO MURGE – Maria Laura Mancini, Antonio Scarpa, Michele Tamburrano
SPINAZZOLA – Giuseppe Blasi, Maria Carbone, Pasquale Di Noia, Michele Patruno
Provincia di Brindisi
CELLINO SAN MARCO – Santino Buccolieri, Salvatore De Luca, Marco Marra
CISTERNINO – Martino Montanaro, Lorenzo Perrini, Mario Saponaro
FASANO – Gregorio Anglani, Aldo Carbonara, Pasquale Di Bari, Francesco Zaccaria
SAN PANCRAZIO SALENTINO – Federica Marangio, Edmondo Moscatelli, Cosimo Pennetta, Gianluca Zizzo
Provincia di Foggia
ALBERONA – Berenice Cilenti, Leonardo De Matthaeis
ASCOLI SATRIANO – Pio Rolla, Vincenzo Sarcone
CANDELA – Nicola Gatta, Savino Antonio Santarella
CASALNUOVO MONTEROTARO – Pasquale Giuseppe Codianni, Armando Palmieri
CELENZA VALFORTORE – Francesco Lucio Santoro, Massimo Venditti
CERIGNOLA – Gerardo Bevilacqua, Francesco Bonito, Francesco De Cosmo, Francesco Disanto, Antonio Giannatempo, Francesco Metta, Tommaso Sgarro
LESINA – Primiano Leonardo Di Mauro, Costantino Aniello Montoro
PANNI – Vincenzo Angelilli, Amedeo De Cotiis, Danida Monsolillo, Nicola Squarcella
SAN MARCO IN LAMIS – Angelo Cera Raffaele Daniele, Michele Merla, Tiziano Paragone, Antonio Turco
SAN NICANDRO GARGANICO – Antonio Berardi, Vincenzo Marinacci, Matteo Vocale
SANT’AGATA DI PUGLIA – Andrea Del Vento, Pietro Bove
VIESTE – Gianluca Citoli, Giuseppe Nobiletti
ZAPPONETA – Giuseppe Riontino, Vincenzo Riontino
Provincia di Lecce
ALESSANO – Osvaldo Stendardo, Francesca Torsello
ALLISTE – Alessio De Vitis, Antonio Ermenegildo Renna, Renato Rizzo
CANNOLE – Leandro Rubichi
CAPRARICA DI LECCE – Paolo Greco
CASTRIGNANO DEL CAPO – Francesco De Nuccio, Santo Papa, Francesco Petracca
CAVALLINO – Bruno Ciccarese Gorgoni, Giampaolo Falco, Antonella Morciano, Mario Giacinto Petracca
COLLEPASSO – Laura Manta, Antonio Lucio Russo, Salvatore Perrone, Mario Vecchio
DISO – Alessandro Arseni, Salvatore Coluccia
GALLIPOLI – Flavio Fasano, Stefano Minerva, Luca Murra
LIZZANELLO – Costantino Giovannico, Fulvio Pedone, Maria Lucia Santoro
MELISSANO – Alessandro Conte, Luigi Ricchello
NARDÒ – Carlo Falangone, Cosimo Damiano Frasca, Stefania Ronzino, Giuseppe Mellone
NOCIGLIA – Massimo Martella, Vincenzo Vadrucci
PATÙ – Gabrielle Abaterusso, Francesco De Nuccio
POGGIARDO – Antonio Ciriolo, Cecilia Toma
SANARICA – Pasqualina Perrone, Salvatore Sales
SPECCHIA – Francesco Biasco, Anna Laura Remigi
TAURISANO – Luigi Guidano, Giuseppe Maglie, Raffaele Stasi
TAVIANO – Biagio Salvatore Palamà, Giuseppe Tanisi, Leonardo Tunno
TREPUZZI – Katia Orlandi, Giuseppe Maria Taurino
UGENTO – Salvatore Chiga, Carlo Antonio Frisotti, Ezio Garzia, Giulio Fernando Lisi
Provincia di Taranto
AVETRANA – Luigi Conte, Antonio Iazzi
FRAGAGNANO – Francesco Fischetti, Giuseppe Fischetti
GINOSA – Raffaele Calabrese, Paolo Costantino, Vito Parisi, Patrizia Ratti
GROTTAGLIE – Ciro D’Alò, Vincenzo Lenti, Maria Santoro, Alfredo Traversa
MASSAFRA – Gaetano Castiglia, Cosimo Convertino, Fabrizio Quarto, Domenico Santoro, Gaia Silvestri
MONTEPARANO – Cosimo Birardi, Maristella Carabotto
SAN GIORGIO IONICO – Anna Carmen Carabotto, Cosimo Fabbiano, Roberto Russo
STATTE – Francesco Andrioli, Caterina Madaro
TORRICELLA – Michele Schifone, Francesco Turco
elenco pubblicato dal ministero dell’Interno