Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 04 agosto 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 855
Provincia di Bat: 213
Provincia di Brindisi: 322
Provincia di Foggia: 316
Provincia di Lecce: 760
Provincia di Taranto: 455
Residenti fuori regione: 113
Provincia in definizione: 13
50.402
Persone attualmente positive
438
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.351.481
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 457.328
Provincia di Bat: 123.523
Provincia di Brindisi: 132.985
Provincia di Foggia: 200.875
Provincia di Lecce: 286.044
Provincia di Taranto: 191.632
Residenti fuori regione: 13.625
Provincia in definizione: 4.733