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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1410745 positivi a test corona virus, incremento di 3047 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Agosto 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 04 agosto 2022

3.047

Nuovi casi

16.167

Test giornalieri

23

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 855
Provincia di Bat: 213
Provincia di Brindisi: 322
Provincia di Foggia: 316
Provincia di Lecce: 760
Provincia di Taranto: 455
Residenti fuori regione: 113
Provincia in definizione: 13
50.402

Persone attualmente positive

438

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.410.745

Casi totali

12.186.510

Test eseguiti

1.351.481

Persone guarite

8.862

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 457.328
Provincia di Bat: 123.523
Provincia di Brindisi: 132.985
Provincia di Foggia: 200.875
Provincia di Lecce: 286.044
Provincia di Taranto: 191.632
Residenti fuori regione: 13.625
Provincia in definizione: 4.733

 

 

 

 

 

 

 

 


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