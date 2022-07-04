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4 Maggio 2026
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Due bagnanti pugliesi morti a Capri ed in Sicilia, base jumper salentino deceduto in Trentino Incidenti fatali nella prima domenica di luglio

4 Luglio 2022
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Gregorio Pio Boccuni, 19 anni, di Taranto morto a Capri mentre faceva il bagno ha verosimilmente accusato un malore in acqua a Marina Grande. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso avvenuto ieri.

Un altro bagnante pugliese, di cinquanta anni, è morto ieri. Accaduto in Sicilia. Era in immersione guidata in gruppo al largo di Favignana: colto da malore, non c’è stato scampo.

Invece un base jumper salentino è morto in Trentino durante il lancio. Jonathan Ciardo, 33 anni, residente a Gagliano del Capo, è deceduto durante il lancio dal monte Casale.

Una domenica funestata da incidenti letali di persone in vacanza.

 

 

 

 

 


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