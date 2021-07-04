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Puglia: 253496 positivi a test corona virus, incremento di 25 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

4 Luglio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 4 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 3.710 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 25 casi positivi: 4 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 7 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.698.172 test.

244.192 sono i pazienti guariti.

2.660 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.496 così suddivisi:

95.216 nella Provincia di Bari;

25.598 nella Provincia di Bat;

19.830 nella Provincia di Brindisi;

45.172 nella Provincia di Foggia;

26.998 nella Provincia di Lecce;

39.500 nella Provincia di Taranto;

815 attribuiti a residenti fuori regione;

367 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/54PpQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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