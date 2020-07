Di seguito il comunicato diffuso da Ance Puglia:

Nonostante l’interruzione delle lezioni in presenza, gli Istituti Comprensivi “Tattoli De Gasperi” di Corato e “Japigia II” di Torre a Mare sono i primi due classificati della selezione regionale del concorso di idee ‘Macroscuola’, promosso dal Gruppo Giovani di ANCE Puglia e rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado della Puglia.

L’iniziativa prevede la progettazione di un edificio scolastico ‘ideale’, a cura degli stessi studenti, con l’obiettivo di dare vita a un modello di scuola che nasca direttamente dalle esigenze e dai desideri di coloro che principalmente la vivono.

I due progetti vincitori hanno tratto spunti e insegnamenti anche dall’epidemia in corso: le scuole ideali pensate dai ragazzi, infatti, hanno spazi esterni o sui tetti per lezioni all’aperto.

«Con il concorso di idee ‘Macroscuola’ l’ANCE – spiega Luigi De Santis, presidente del Gruppo Giovani di ANCE Puglia – entra nelle scuole ed è vicina alle nuove generazioni, condividendo con loro sogni e aspettative. Questa iniziativa rappresenta, in questi giorni in cui la scuola è al centro del dibattito fra proposte e proteste sulla riapertura di settembre, un’occasione unica per dare voce alla creatività degli studenti, permettendo loro di progettare, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, la loro scuola ideale».

Ogni regione parteciperà alla kermesse finale, in programma il prossimo 7 luglio a Roma nella sede ANCE, con due progetti, sottoposti al giudizio di una commissione di valutazione che decreterà i migliori tre progetti a livello nazionale.