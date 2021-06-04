Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 4 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 8339 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 196 casi positivi: 45 in provincia di Bari, 47 in provincia di Brindisi, 18 nella provincia BAT, 34 in provincia di Foggia, 30 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Sono stati registrati 9 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.518.416 test.

224.298 sono i pazienti guariti.

20.248 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 251.082 così suddivisi:

94.649 nella Provincia di Bari;

25.327 nella Provincia di Bat;

19.389 nella Provincia di Brindisi;

44.850 nella Provincia di Foggia;

26.588 nella Provincia di Lecce;

39.109 nella Provincia di Taranto;

800 attribuiti a residenti fuori regione;

370 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 4.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/2OqQ6