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Orchestra del Petruzzelli in concerto a San Pietroburgo, “resterà nella storia del nostro teatro” Quarantamila spettatori

4 Giugno 2021
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Di Francesco Santoro:

Orchestra del teatro Petruzzelli di Bari in concerto nella piazza dell’Ermitage di San Pietroburgo. Un successo, davanti a quarantamila spettatori. Si è svolto in occasione dello Spief 2021, prestigioso forum economico internazionale. Sul podio il maestro Renato Palumbo. Brani: da La gazza ladra; l’ouverture di Ruslan e Ljudmila e del Barbiere di Siviglia di Rossini; Notturno op. 70 di Giuseppe Martucci; la sinfonia da L’italiana in Algeri di Glinka e del Nabucco e, ancora, il preludio del primo atto de La Traviata e la sinfonia da La forza del destino di Verdi. “Grandi emozioni” è quanto diffuso dai responsabili del Petruzzelli: il concerto “resterà nella storia del nostro teatro”. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, si è detto “orgoglioso”.

(immagine: tratta da video diffuso da teatro Petruzzelli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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