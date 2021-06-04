Di Francesco Santoro:



Orchestra del teatro Petruzzelli di Bari in concerto nella piazza dell’Ermitage di San Pietroburgo. Un successo, davanti a quarantamila spettatori. Si è svolto in occasione dello Spief 2021, prestigioso forum economico internazionale. Sul podio il maestro Renato Palumbo. Brani: da La gazza ladra; l’ouverture di Ruslan e Ljudmila e del Barbiere di Siviglia di Rossini; Notturno op. 70 di Giuseppe Martucci; la sinfonia da L’italiana in Algeri di Glinka e del Nabucco e, ancora, il preludio del primo atto de La Traviata e la sinfonia da La forza del destino di Verdi. “Grandi emozioni” è quanto diffuso dai responsabili del Petruzzelli: il concerto “resterà nella storia del nostro teatro”. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, si è detto “orgoglioso”.

(immagine: tratta da video diffuso da teatro Petruzzelli)