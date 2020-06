L’altro ieri aveva protestato perché dalla Puglia sarebbero ripartiti treni frecce e a lunga percorrenza, dalla Puglia tranne, sostanzialmente, Taranto. Ieri, per la sua protesta, il già parlamentare tarantino Ludovico Vico ha ottenuto un impegno dal sottosegretario Margiotta: frecciarossa Taranto-Milano dal 14 giugno.

Nel pomeriggio di ieri, poi, sono arrivate le parole del presidente del Consiglio. Che per un nuovo inizio dell’Italia, in termini di ammodernamento delle infrastrutture, indica due grandi opere riguardanti la Puglia: ammodernamento delle linee ferroviarie Pescara-Bari-Lecce e Taranto-Reggio Calabria.

Quanto concreta, questa prospettiva? “Concreta se il territorio sarà in grado di sfruttare l’assist di Conte” dice Ludovico Vico. “Il territorio non si è fatto molto sentire, per troppo tempo, al fine di rivendicare un giusto sistema del trasporto ferroviario. Oggi abbiamo una linea Taranto-Reggio Calabria che in alcuni tratti non è neanche elettrificata e abbiamo una dorsale adriatica che costituisce un grosso problema perché i treni ad alta velocità ci saranno pure ma la linea non è ad alta velocità. Il territorio, intendo gli enti locali e la Regione, deve farsi sentire per non perdere l’occasione strategica. Un territorio che abbastanza colpevolmente ha tralasciato Taranto e Taranto a sua volta si è fatta mettere in secondo piano, quando invece nei decenni scorsi era un riconosciuto punto di arrivo del trasporto ferroviario nel sud Italia.” Il premier ha detto delle cose importanti ieri, la Puglia e in particolare la parte meridionale della Puglia deve avere la bravura di cogliere l’opportunità. Da subito.