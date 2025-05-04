Di Tony Maselli:

Il Bari che è ai margini della zona playoff ospita oggi (ore 15) il Pisa virtualmente promosso in serie A. Inizio al “San Nicola” ore 15 per la partita valida per la terzultima giornata del campionato di calcio di serie B.

Serie D girone H: Angri-Costa d’Amalfi, Brindisi-Francavilla Fontana, Casarano-Nardò, Città di Fasano-Nardò, Martina-Manfredonia, Matera-Nocerina, Palmese-Fidelis Andria, Real Acerrana-Gravina in Puglia, Virtus Francavilla Fontana-Ugento. Inizio ore 15.

Casarano già promosso in serie C. Costa d’Amalfi, Angri e Brindisi già retrocessi in Eccellenza. Ai playout per evitare la retrocessione Ugento e Manfredonia. Ai playoff Nocerina, Martina, Fidelis Andria e una tra Matera, Città di Fasano, Nardò e Virtus Francavilla Fontana.