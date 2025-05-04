rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Bari-Pisa, l’ultima giornata in serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi

4 Maggio 2025
Screenshot 20220828 213417

Di Tony Maselli:

Il Bari che è ai margini della zona playoff ospita oggi (ore 15) il Pisa virtualmente promosso in serie A. Inizio al “San Nicola” ore 15 per la partita valida per la terzultima giornata del campionato di calcio di serie B.

Serie D girone H: Angri-Costa d’Amalfi, Brindisi-Francavilla Fontana, Casarano-Nardò, Città di Fasano-Nardò, Martina-Manfredonia, Matera-Nocerina, Palmese-Fidelis Andria, Real Acerrana-Gravina in Puglia, Virtus Francavilla Fontana-Ugento. Inizio ore 15.

Casarano già promosso in serie C. Costa d’Amalfi, Angri e Brindisi già retrocessi in Eccellenza. Ai playout per evitare la retrocessione Ugento e Manfredonia. Ai playoff Nocerina, Martina, Fidelis Andria e una tra Matera, Città di Fasano, Nardò e Virtus Francavilla Fontana.

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20200504 203303

Puglia, sanità: disavanzo da 350 milioni di euro, verso l’aumento delle aliquote Irpef per gli scaglioni più alti Ieri incontro tecnico Regione-ministero

688812070 1305367445023914 4722324057163258775 n

Bari: stasera il corteo storico di San Nicola Festa patronale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione