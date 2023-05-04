Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato e finanziato l’iniziativa “Storie di Antimafia in Puglia”, inerente la diffusione della legalità e sicurezza.

Il progetto verrà realizzato da Regione e Fondazione antimafia sociale-Stefano Fumarulo(iscritta il 16 marzo 2022 nel Registro regionale delle persone giuridiche), nell’ottica “dell’elaborazione di linee di policy in materia di antimafia sociale e più in generale al contrasto della “mentalità mafiosa” “.

Le azioni da mettere in opera sono le seguenti :

-analisi sociologica del fenomeno mafioso e criminale in Puglia e sua evoluzione

– studio e ricerca documentale su vittime innocenti di mafia pugliesi

– sistemazione digitale del materiale di ricerca

– interviste e realizzazioni audiovisivo ad hoc

– realizzazione della media-storia

-archiviazione e messa a disposizione della Mediateca

-progetti di spreading dedicati .

Il costo complessivo del progetto è di 420.000,00 euro, finalizzato, inoltre, ad aumentare i livelli di integrità, di educazione alla responsabilità sociale nell’azione della Pubblica amministrazione e delle Agenzie educative a vario titolo impegnati in attività di antimafia sociale, anche consolidando e disseminando “ best practice in esito all’attuazione degli interventi in materia, attivati nel Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 della Puglia”.

Tra le funzioni attribuite alla Fondazione Stefano Fumarulo dalla Legge regionale n.14/2019(Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza) prevede che cura la raccolta, la conservazione e la diffusione delle storie di vita delle vittime innocenti del terrorismo e delle mafie, tra le nuove generazioni al fine di rafforzare l’identità collettiva che si alimenta attraverso il ricordo come impegno civico contro le forme di omertà.