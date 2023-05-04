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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Storie di antimafia in Puglia: giunta regionale, ratifica al progetto Provvedimento

4 Maggio 2023
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Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha ratificato e finanziato l’iniziativa “Storie di Antimafia in Puglia”, inerente  la diffusione della legalità e sicurezza.

Il progetto verrà realizzato da Regione e Fondazione antimafia sociale-Stefano Fumarulo(iscritta il 16 marzo 2022 nel Registro regionale delle persone giuridiche), nell’ottica “dell’elaborazione di linee di policy in materia di antimafia sociale e più in generale al contrasto della “mentalità mafiosa” “.

Le azioni da mettere in opera sono le seguenti :

 

-analisi sociologica del fenomeno mafioso e criminale in Puglia e sua evoluzione

 

– studio e ricerca documentale su vittime innocenti di mafia pugliesi

 

– sistemazione digitale del materiale di ricerca

 

– interviste e realizzazioni audiovisivo ad hoc

 

– realizzazione della media-storia

 

-archiviazione e messa a disposizione della Mediateca

 

-progetti di spreading dedicati .

 

Il costo complessivo del progetto è di 420.000,00 euro, finalizzato, inoltre,  ad aumentare i livelli di integrità, di educazione alla responsabilità sociale nell’azione della Pubblica amministrazione e delle Agenzie educative a vario titolo impegnati in attività di antimafia sociale, anche consolidando e disseminando “ best practice in esito all’attuazione degli interventi in materia, attivati nel Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 della Puglia”.

Tra le funzioni attribuite alla Fondazione Stefano Fumarulo dalla Legge regionale n.14/2019(Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza) prevede che  cura la raccolta, la conservazione e la diffusione delle storie di vita delle vittime innocenti del terrorismo e delle mafie, tra le nuove generazioni al fine di rafforzare l’identità collettiva che si alimenta attraverso il ricordo come impegno civico contro le forme di omertà.

 

 

 

 

 

 

 


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