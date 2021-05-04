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Corona virus: due casi di variante indiana nel Salento Lo comunica la Regione Puglia

4 Maggio 2021
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Di Francesco Santoro:

L’assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco comunica «che l’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata ha individuato due casi di variante indiana» del Covid. A darne notizia è la Regione, che fornisce dettagli in merito alla vicenda. Le persone risultate positive al nuovo ceppo provengono dall’India; il virus è stato isolato «in laboratorio e «questo significa che si possono analizzare più dettagliatamente le caratteristiche della variante e soprattutto si può verificare l’efficacia dei vaccini nei confronti di questa variante», si legge in una nota diffusa dal governo Emiliano in tarda serata.
«Tutti i contatti – commenta Lopalco – sono stati già individuati dal dipartimento di Prevenzione e messi in quarantena. È molto importante aver isolato il virus perché questo permetterà di approfondire gli studi sulla capacità dell’immunità vaccinale di bloccare anche questa variante. La Puglia mette a disposizione della comunità scientifica internazionale il virus».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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