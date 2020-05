In termini pro capite è terza (Il Sole 24 ore)

Il Sole 24 ore ha stilato una statistica relativa agli impegni economici delle Regioni a favore di imprese e famiglie per fronteggiare l’emergenza corona virus.

In termini assoluti è la Campania ad avere stanziato la maggiore cifra, 908 milioni di euro (253 di risorse regionali e 655 di riprogrammazione fondi strutturali). Segue la Puglia con 484 milioni (34+450) quindi la Sardegna, interamente di risorse regionali. Po la Sicilia con 205, il Lazio con 145 e via via le altre.

Pro capite: la Sardegna davanti a tutte (161,9 euro) seguita da Campania (156,6) e Puglia (120). A seguire, le altre regioni. La Puglia destina il 97,2 di tali risorse ad imprese (garanzie finanziamenti) e il resto alle famiglie.