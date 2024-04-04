Di seguito un comunicato diffuso da Open fiber:

Al via a Torre Santa Susanna il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del PNRR per rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel Comune in provincia di Brindisi prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1.819 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 1.988 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno le zone finora sprovviste di connettività ultraveloce.

La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.

OPEN FIBER E LA SOSTENIBILITÀ

L’intervento su Torre Santa Susanna prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come nei cantieri aperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera.

I VANTAGGI DELLA NUOVA RETE A BANDA ULTRALARGA

«Il progetto infrastrutturale di Open Fiber condiviso con il dirigente comunale, l’ingegnere Francesco Miccoli, innova il territorio di Torre Santa Susanna grazie alla fibra ottica, capace di generare connettività ultraveloce e abilitare un’ampia gamma di servizi digitali per famiglie, imprese, scuole e pubblica amministrazione», dice Giuseppe Gallù, assessore comunale con delega all’Urbanistica.

«Questi interventi in ambito tecnologico previsti dall’Unione Europea consentono il rilancio economico e sociale della nostra comunità e la rendono digitalmente avanzata e, quindi, maggiormente attrattiva per nuovi investimenti», aggiunge Marcella Di Gaetano, assessore ai Lavori pubblici.

«L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità – spiega Cosimo Bianco, field manager dell’azienda guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola -. Le imprese possono sfruttare la fibra ottica per migliorare le loro operazioni, espandere il loro mercato online e offrire nuovi servizi digitali, così come sono numerosi i vantaggi per i cittadini e i professionisti di Torre Santa Susanna che fanno un uso frequente di Internet per lo svago e il lavoro».

IL PIANO ITALIA A 1 GIGA

Il “Piano Italia a 1 Giga” rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia.

Open Fiber si è aggiudicata complessivamente 8 lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.

(foto: repertorio, a corredo del comunicato)