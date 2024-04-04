Di seguito il comunicato:



«Voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella del Nuovo Sindacato Carabinieri, al vice brigadiere dell’Arma Maria Biasi, rimasta coinvolta in un drammatico incidente mentre era in servizio, intenta a prestare soccorso durante una collisione tra due auto».

A dichiararlo è Vincenzo Incampo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito a quanto avvenuto sulla strada provinciale 3, nel comune di Montescaglioso, in Basilicata, a un carabiniere donna originaria di Palagianello, travolta da un’auto mentre prestava soccorso a degli automobilisti coinvolti in un incidente.

«Il nostro lavoro è costituito da rischi e pericoli che corriamo quotidianamente per la tutela della sicurezza dei cittadini. La collega è stata investita mentre prestava soccorso, mettendo a rischio la sua stessa vita. Al momento si trova ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Carlo di Potenza. Ci stringiamo in questo momento alla sua famiglia e facciamo tutti il tifo per lei» ha concluso.