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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Carabiniera originaria di Palagianello presta soccorso in strada, investita Accaduto in Basilicata

4 Aprile 2024
incidente stradale

Di seguito il comunicato:

«Voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella del Nuovo Sindacato Carabinieri, al vice brigadiere dell’Arma Maria Biasi, rimasta coinvolta in un drammatico incidente mentre era in servizio, intenta a prestare soccorso durante una collisione tra due auto».

A dichiararlo è Vincenzo Incampo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito a quanto avvenuto sulla strada provinciale 3, nel comune di Montescaglioso, in Basilicata, a un carabiniere donna originaria di Palagianello, travolta da un’auto mentre prestava soccorso a degli automobilisti coinvolti in un incidente.

«Il nostro lavoro è costituito da rischi e pericoli che corriamo quotidianamente per la tutela della sicurezza dei cittadini. La collega è stata investita mentre prestava soccorso, mettendo a rischio la sua stessa vita. Al momento si trova ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale San Carlo di Potenza. Ci stringiamo in questo momento alla sua famiglia e facciamo tutti il tifo per lei» ha concluso.


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