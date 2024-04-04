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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Aeroporti di Puglia cerca 80 addetti per gli scali di Bari e Brindisi Offerta di lavoro

4 Aprile 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Nuove opportunità di lavoro negli aeroporti pugliesi. Sono stati pubblicati i bandi che prevedono la selezione di addetti di scalo da destinare negli aeroporti di Bari e Brindisi. L’obiettivo è di potenziare gli organici in vista della stagione estiva con 80 addetti (40 su Bari e 40 su Brindisi) destinati a svolgere le funzioni di agente di rampa, addetto al check-in, addetto all’imbarco o addetto al lost & found e biglietteria. Tra i requisiti specifici per accedere alla selezione rientrano, tra gli altri, il diploma di scuola secondaria di II grado, il livello B1 di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata e la disponibilità a lavorare su turni (H24), inclusi week-end e festivi.

I bandi completi sono disponibili al seguente link https://corporate.aeroportidipuglia.it/stato_bandi/aperti/

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