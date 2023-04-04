Di seguito un comunicato diffuso da Confcommercio Taranto:

Pasqua, rappresenta il primo banco di prova per la nuova stagione turistica 2023, le prenotazioni soprattutto nei ristoranti inducono ad un certo ottimismo. Tuttavia, anche quest’anno le imprese del settore dell’ospitalità e della ristorazione si preparano ad accogliere la clientela dovendo fare i conti con la problematica della carenza di personale, una difficoltà che si ripropone ormai da qualche anno e che è diventata una carenza strutturale.

La pandemia ha svuotato di professionalità il mondo del turismo, in particolare i settori degli alberghi e della ristorazione, facendo mancare figure strategiche come: addetti alla pulizia delle camere, camerieri di sala, aiuti cuoco.

Il tema è ormai al centro di un confronto nazionale, si calcola che manchino 50 mila addetti al turismo, il 34% delle imprese dichiara carenza di candidati e difficoltà nel trovare figure con una preparazione adeguata. Per il 52% dei ristoratori l’appuntamento di Pasqua sarà affrontato dovendosi misurare con la incognita della carenza di personale. Ciò potrebbe indurre le imprese ad una diversa gestione delle prenotazioni con una perdita sui fatturati del 5%.

Anche per la Puglia è di grande centralità il tema del recruiting e della formazione del personale del turismo, una vera e propria emergenza segnalata in tutta la regione.